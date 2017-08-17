Pezzella in arrivo a Firenze, riscatto a 10 milioni. Sarà il titolare nella Fiorentina in difesa con Astori?

Prestito con diritto di riscatto per il difensore argentino cresciuto con il mito di Walter Samuel. Prestito oneroso per il centrale

Nelle ultime ore German Pezzella ha discusso con una parte della stampa spagnola che individuava tra i motivi del suo addio un minore impegno. Sarà titolare o meno alla Fiorentina? Fatto sta che Corvino ha saputo afferrare al volo l’affare con l’argentino che da bambino impazziva per Walter Samuel e con “The Wall condivide solidità e concretezza in fase difensiva, forza fisica e determinazione da vendere”. L’operazione con il Betis si farà in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato al 10 milioni.

Corriere dello Sport