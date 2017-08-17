Labaro Viola

Pezzella in arrivo a Firenze, riscatto a 10 milioni. Sarà il titolare nella Fiorentina in difesa con Astori?

Prestito con diritto di riscatto per il difensore argentino cresciuto con il mito di Walter Samuel. Prestito oneroso per il centrale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2017 10:46
Pezzella in arrivo a Firenze, riscatto a 10 milioni. Sarà il titolare nella Fiorentina in difesa con Astori? - Pezzella
Pezzella
Rassegna Stampa
Fiorentina
Betis
Pezzella
Condividi

Nelle ultime ore German Pezzella ha discusso con una parte della stampa spagnola che individuava tra i motivi del suo addio un minore impegno. Sarà titolare o meno alla Fiorentina? Fatto sta che Corvino ha saputo afferrare al volo l’affare con l’argentino che da bambino impazziva per Walter Samuel e con “The Wall condivide solidità e concretezza in fase difensiva, forza fisica e determinazione da vendere”. L’operazione con il Betis si farà in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato al 10 milioni.
Corriere dello Sport

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok