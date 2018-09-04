Pezzella ammonito dal Giudice Sportivo sulla fascia, alla prossima sarà multa

Nelle prime due partite della stagione German Pezzella ha deciso di infrangere la nuova regola della Lega Serie A sulla fascia di capitano, che da quest’anno dovrebbe essere uguale per tutti. E se per...

Nelle prime due partite della stagione German Pezzella ha deciso di infrangere la nuova regola della Lega Serie A sulla fascia di capitano, che da quest’anno dovrebbe essere uguale per tutti. E se per De Rossi e il Papu Gomez, che hanno fatto altrettanto, i motivi sono più o meno futili, nel caso del difensore della Fiorentina c’è di mezzo la memoria e il ricordo di Davide Astori. Conseguenze? Finora nessuna visto che il GS non ha riservato nessun provvedimento per i capitani “dissidenti”. Tuttavia nel comunicato si minacciano azioni future: “Il Giudice Sportivo, facendo seguito a quanto comunicato con CU n. 24 del 28 agosto 2018, in relazione al nuovo Regolamento delle divise da giuoco della Lega Serie A pubblicato il 25 agosto 2018 (CU n. 23), comunica che, essendosi verificate disomogeneità informative, le eventuali determinazioni conseguenti alla violazione delle sopra riportate prescrizioni verranno assunte dallo scrivente Organo, ai sensi del CGS, a partire dal prossimo turno del Campionato di Serie A Tim”