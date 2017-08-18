Pezzella alle visite mediche: "Darò tutto per la maglia della Fiorentina. Spero di aggregarmi subito al gruppo"

Visite mediche questa mattina per il nuovo acquisto della Fiorentina German Pezzella e prime parole da giocatore viola "Contento sia tutto ufficiale

German Pezzella ha rilasciato le sue prime parole da giocatore della Fiorentina prima di entrare a Careggi per le visite mediche di rito. Queste le sue parole:

"Sono molto contento che adesso tutto questo sia diventato ufficiale. Spero di aggregarmi al gruppo il prima possibile. Arrivo con molta fiducia e molta ambizione, darò il massimo per la squadra e spero di fare una buona stagione. Forza viola e darò il massimo per difendere questa maglia".