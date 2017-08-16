Pezzella al passo d'addio, si sfoga contro il Betis: "Criticatemi ma non dite che non mi impegno"
German Pezzella sempre più vicino alla Fiorentina. Un grande indizio arriva proprio dal giocatore tramite il suo profilo twitter
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 16:33
Questo il post del difensore German Pezzella su Twitter “Con tutto il rispetto, ogni critica è accettata, ma non si dica che non mi impegno”. Questo è stato un tweet del difensore argentino che risponde ad un articolo dei media spagnolo che lo accusano di scarso impegno con il nuovo allenatore del Betis. Un nuovo grande indizio verso un suo addio destinazione Fiorentina.