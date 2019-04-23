Pezzella: "A Pioli ho detto tutto. Ecco cosa è cambiato con Montella"

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato alla Nazione, queste le sue parole:"La mia delusione più grande è stata l'esclusione dal Mondiale dello scorso anno, la gioia più grande il matr...

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato alla Nazione, queste le sue parole:

"La mia delusione più grande è stata l'esclusione dal Mondiale dello scorso anno, la gioia più grande il matrimonio.

Conoscete tutti come funziona il calcio, che non c’è mai nulla di certo. A Firenze sto molto bene.

Nel girone di andata eravamo impegnati a lavorare a testa bassa; tutti impegnati a difendere la porta. Poi abbiamo provato a fare un calcio più offensivo e siamo andati in difficoltà. Nelle ultime partite non abbiamo trovato i risultati che meritavamo. Loro sono una squadra forte e tosta, ma alla fine conta solo vincere. In una partita può accadere di tutto. Conteranno gli episodi".Il mio compagno preferito è Simeone (ride, ndr), quello che apprezzo Muriel. L'allenatore che apprezzo invece è Pioli, uomo di grandi valori.

Cosa vorrei dirgli che non gli ho detto? Niente perché gli ho sempre detto tutto nel bene e nel male. Il nostro rapporto era questo.

Con Montella c'è stato un cambio tattico. Ogni allenatore ha le sue idee, credo sia normale. Montella è deciso, convinto delle sue scelte. I tifosi viola sono passionali"