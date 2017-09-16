Perla di Chiesa e la Fiorentina si porta in vantaggio. Palacio pareggia subito i conti..
Primo tempo esplosivo al Franchi di Firenze. Passano in vantaggio i viola con Chiesa ma poi, un buco difensivo di Astori...
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2017 19:09
Secondo tempo intenso al Franchi di Firenze. Al sesto minuto apertura magistrale di Dias per Chiesa che dalla sinistra si accentra e fa esplodere il destro sotto l'incrocio. I viola non fanno in tempo a festeggiare che Palacio, sfruttando un buco difensivo di Astori, trova il pareggio con un destro potente. 1-1