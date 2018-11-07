Perizia su Astori, indagine ad un bivio. O continuare per omicidio colposo oppure...

Il superconsulente della procura di Firenze Domenico Corrado ha consegnato nei giorni scorsi la perizia decisa per far luce sulle cause della morte di Davide Astori. Il fascicolo è stato consegnato ne...

Il superconsulente della procura di Firenze Domenico Corrado ha consegnato nei giorni scorsi la perizia decisa per far luce sulle cause della morte di Davide Astori. Il fascicolo è stato consegnato nella mani del Procuratore Capo Giuseppe Creazzo. Ora la procura dovrà stabilire se continuare l’inchiesta aperta per omicidio colposo oppure archiviare. Oggi, intanto, Firenze Marathon e Fiorentina presenteranno l’iniziativa per ricordare il calciatore morto lo scorso 4 marzo a Udine durante la prossima Asics Firenze Marathon che si svolgerà domenica 25 novembre. Scrive cosi questa mattina La Gazzetta dello Sport.