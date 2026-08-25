Perinetti: "La Roma è stata travolgente, ma la Fiorentina non può essere questa perché non è esistita"

L'ex direttore di Siena e Palermo ha parlato del match di ieri

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com è intervenuto l'esperto direttore sportivo Giorgio Perinetti – passato in carriera da piazze come Palermo, Genoa, Roma, Napoli, Siena e Avellino – per offrire una panoramica sui temi d'attualità, soffermandosi in particolare sulla sfida tra giallorossi e viola.

"Viola ancora in cantiere, Roma travolgente"

“La Roma mi ha davvero colpito per la sua forza. Con uno Dybala in questa forma straripante, se dovesse mantenere questa continuità per tutta la stagione, i giallorossi potrebbero inserirsi a pieno titolo nella corsa ai vertici. Per quanto riguarda la Fiorentina, è un gruppo ancora in fase di costruzione, ma ciò che ha sorpreso negativamente è stata la facilità con cui ha mollato il colpo di fronte agli avversari".

"Lulli è una bellissima sorpresa per il nostro movimento"

“L'impatto del giovane Lulli mi ha stupito molto. Se iniziamo a dare spazio a talenti di questa caratura, il futuro del calcio italiano non potrà che beneficiarne. Guardando al campionato di Serie B, invece, punta forte sul Modena allenato da Galloppa, un profilo che considero di grande prospettiva".