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Perchè un professionista viola dovrebbe favorire la squadra di Genny la Carogna?

Su La Repubblica troviamo un interessante passaggio sulla partita di domenica a cura di Benedetto Ferrara: "Bisognerebbe chiedersi perché un giocatore professionista della Fiorentina dovrebbe fare una...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2018 10:19
Perchè un professionista viola dovrebbe favorire la squadra di Genny la Carogna? -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Napoli
Benedetto Ferrara
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Su La Repubblica troviamo un interessante passaggio sulla partita di domenica a cura di Benedetto Ferrara: "Bisognerebbe chiedersi perché un giocatore professionista della Fiorentina dovrebbe fare una piacere al Napoli, magari facendo pure una pessima figura e scordandosi della finale di coppa Italia di qualche anno fa. Con la Juve è un derby tutta la stagione. Tuttavia quella finale di Coppa Italia, Genny la Carogna, il patto fatto tra le tifoserie rotto a fine partita non è un ricordino di quelli usa e getta”.

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