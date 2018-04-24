Perchè un professionista viola dovrebbe favorire la squadra di Genny la Carogna?

Su La Repubblica troviamo un interessante passaggio sulla partita di domenica a cura di Benedetto Ferrara: "Bisognerebbe chiedersi perché un giocatore professionista della Fiorentina dovrebbe fare una...

Su La Repubblica troviamo un interessante passaggio sulla partita di domenica a cura di Benedetto Ferrara: "Bisognerebbe chiedersi perché un giocatore professionista della Fiorentina dovrebbe fare una piacere al Napoli, magari facendo pure una pessima figura e scordandosi della finale di coppa Italia di qualche anno fa. Con la Juve è un derby tutta la stagione. Tuttavia quella finale di Coppa Italia, Genny la Carogna, il patto fatto tra le tifoserie rotto a fine partita non è un ricordino di quelli usa e getta”.