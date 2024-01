“Perché non si può tenere Castrovilli? Sta volentieri a Firenze, proverei a intavolare il rinnovo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Monti, ha così parlato di Gaetano Castrovilli: “Sinceramente non conosco personalmente il giocatore, ma so per certo che lui a Firenze ci sta molto volentieri. E allora mi chiedo: perche privarsi di un giocatore del genere e non trattenerlo? Perchè non provare ad intavolare nuovamente una trattativa per il rinnovo, senza magari tirare nel mezzo i media, e provare a capire se andare avanti o no. Dopo l’infortunio anche Castrovilli stesso avrà abbassato le sue personali pretese economiche, mi piacerebbe che la società tornasse indietro e provasse a trattenerlo. In questo momento, visto che a breve rientrerà dall’infortunio, ci ripunterei anche con l’obiettivo di rivalutarlo. Cosi facendo poi puoi avere anche la possibilità di rivenderlo a giugno, e quindi prenderci anche qualche milione. Perdere a zero un calciatore come Castrovilli sarebbe un vero e proprio peccato. E’ uno di quei calciatori che potrebbe rappresentare un’occasione di mercato per qualche altra società. Se fossi una squadra di media classifica farei carte false per averlo”.