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Per Terzic 2/3 giorni di permesso. Già a gennaio potrebbe essere nella lista dei partenti

Dopo la brutta notte a Belgrado, ad Aleksa Terzic sono stati concessi 2/3 giorni di permesso prima del rientro a Firenze. Il giocatore tornerà a disposizione di mister Montella sabato. Secondo quanto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 11:04
Per Terzic 2/3 giorni di permesso. Già a gennaio potrebbe essere nella lista dei partenti -
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Dopo la brutta notte a Belgrado, ad Aleksa Terzic sono stati concessi 2/3 giorni di permesso prima del rientro a Firenze. Il giocatore tornerà a disposizione di mister Montella sabato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Terzic potrebbe finire sulla lista dei partenti già nella sessione del calciomercato di gennaio.

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