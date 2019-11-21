Per Terzic 2/3 giorni di permesso. Già a gennaio potrebbe essere nella lista dei partenti
Dopo la brutta notte a Belgrado, ad Aleksa Terzic sono stati concessi 2/3 giorni di permesso prima del rientro a Firenze. Il giocatore tornerà a disposizione di mister Montella sabato. Secondo quanto...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2019 11:04
Dopo la brutta notte a Belgrado, ad Aleksa Terzic sono stati concessi 2/3 giorni di permesso prima del rientro a Firenze. Il giocatore tornerà a disposizione di mister Montella sabato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Terzic potrebbe finire sulla lista dei partenti già nella sessione del calciomercato di gennaio.