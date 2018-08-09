Per Lucas Pérez niente Fiorentina o Frosinone. Ufficiale al West Ham
È ufficiale l’arrivo al West Ham di Lucas Pérez. Il giocatore era stato accostato anche a Frosinone e Fiorentina dai media inglesi. 4mln all’Arsenal per il suo acquisto. Gli hammers dunque si regalano...
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2018 13:28
È ufficiale l’arrivo al West Ham di Lucas Pérez. Il giocatore era stato accostato anche a Frosinone e Fiorentina dai media inglesi. 4mln all’Arsenal per il suo acquisto. Gli hammers dunque si regalano un’altra freccia.