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Notizie Lucas Perez Fiorentina

Per Lucas Pérez niente Fiorentina o Frosinone. Ufficiale al West Ham

09 agosto 2018 13:28

Dall’Inghilterra: Lucas Pérez passa dall’Arsenal alla Fiorentina per 7.5mln. Ala offensiva per Pioli

01 agosto 2018 19:17

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