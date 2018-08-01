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Dall’Inghilterra: Lucas Pérez passa dall’Arsenal alla Fiorentina per 7.5mln. Ala offensiva per Pioli

Secondo quanto riportato da “London Sources” sito legato all’Arsenal, l’ala classe ‘88, Lucas Pérez nei prossimi giorni sarà a Firenze per sostenere le viste. Il giocatore nella passata stagione ha ve...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2018 19:17
Dall’Inghilterra: Lucas Pérez passa dall’Arsenal alla Fiorentina per 7.5mln. Ala offensiva per Pioli -
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Secondo quanto riportato da “London Sources” sito legato all’Arsenal, l’ala classe ‘88, Lucas Pérez nei prossimi giorni sarà a Firenze per sostenere le viste. Il giocatore nella passata stagione ha vestito la maglia del Deportivo con il quale ha totalizzato 8 reti. Secondo gli inglesi arriverà per 7mln di sterline (circa 7,5 MLN di euro) Di seguito il tweet:

Dall’Inghilterra: Lucas Pérez passa dall’Arsenal alla Fiorentina per 7.5mln. Ala offensiva per Pioli

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