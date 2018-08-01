Dall’Inghilterra: Lucas Pérez passa dall’Arsenal alla Fiorentina per 7.5mln. Ala offensiva per Pioli

Secondo quanto riportato da “London Sources” sito legato all’Arsenal, l’ala classe ‘88, Lucas Pérez nei prossimi giorni sarà a Firenze per sostenere le viste. Il giocatore nella passata stagione ha ve...

Secondo quanto riportato da “London Sources” sito legato all’Arsenal, l’ala classe ‘88, Lucas Pérez nei prossimi giorni sarà a Firenze per sostenere le viste. Il giocatore nella passata stagione ha vestito la maglia del Deportivo con il quale ha totalizzato 8 reti. Secondo gli inglesi arriverà per 7mln di sterline (circa 7,5 MLN di euro) Di seguito il tweet: