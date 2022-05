Per l’Europa, è la notte che vale tutto per la Fiorentina. Un finale da romanzo contro la Juve

La Juve, sempre lei, sennò che finale da romanzo sarebbe, sulla strada della Fiorentina. E se di solito il frastuono intorno al match fa rimbombare per default rivalità e orgoglio, stasera c’è in ballo l’Europa: o dentro, o fuori. La vittoria della Roma a Torino elimina l’opzione Europa League: se Europa sarà, si tratterà della Conference. In ogni caso roba più seria e concreta del solito per un incrocio che in questa stagione la Juve ha già vinto tre volte (una in campionato, più le due semifinali di Coppa Italia) non lasciando mai dietro di sé una scia di superiorità, o la sensazione di aver giocato meglio della Fiorentina. Ma questo nel calcio può essere un dettaglio, contano i risultati e le 14 sconfitte stagionali sono un dato che un poco sciupa il lavoro di una squadra capace di giocare bene a calcio e sdraiare parecchie grandi (Milan, due volte il Napoli e l’Atalanta fra campionato e coppa) inciampando però contro le piccole nei momenti decisivi (Salernitana, Udinese, Sampdoria, ma la lista potrebbe allungarsi assai). Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

