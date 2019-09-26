Per i maggiori quotidiani il migliore di Fiorentina-Sampdoria è Ribery il fenomeno. Tutti 7,5 per lui

7,5 è il voto che La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, il Corriere Fiorentino, La Nazione e Tuttosport hanno riservato al fenomeno francese Franck Ribery. È lui il migliore di Fiorentina-...

7,5 è il voto che La Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, il Corriere Fiorentino, La Nazione e Tuttosport hanno riservato al fenomeno francese Franck Ribery. È lui il migliore di Fiorentina-Sampdoria. Ha preso importanti falli che hanno fatto prendere l'ammonizione agli avversari, ha corso come nessuno sia in attacco che in difesa ed è suo lo splendido assist per l'1-0 firmato German Pezzella. Tutti in piedi al Franchi alla sua uscita dal campo, Firenze ha il suo campione, Firenze ha Franck.