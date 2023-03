Per Cremonese-Fiorentina saranno oltre 1.500 i tifosi viola allo Zini pronti a sostenere la squadra

Sempre accanto alla squadra. Anche oggi pomeriggio a Cremona la formazione di Vincenzo Italiano potrà contare su circa 1.500 tifosi che sosterranno i viola dagli spalti del settore ospiti dello stadio comunale Zini. Dopo il sold out registrato in occasione della gara contro il Milan di sabato scorso, ecco un’altra mobilitazione. Dopo una fase di difficoltà e contestazioni, legata agli scarsi risultati e soprattutto alle prestazioni sottotono, è tornatonl’entusiasmo. Adesso invece la Fiorentina arriva da due vittorie consecutive in campionato e dal record di successi in Conference League.

Quello di oggi a Cremona sarà fra l’altro un antipasto della semifinale di Coppa Italia contro la squadra di Ballardini. Per quella data, il 5 di aprile, le associazioni del tifo hanno già fatto sapere che saranno oltre 2.400 i tifosi presenti. L’allenatore e i calciatori viola, al termine di ogni gara, non perdono occasione per ringraziare tutti coloro che stanno vicino alla Fiorentina. E il presidente Rocco Commisso fa la stessa cosa, sottolineando in continuazione l’importanza delle persone allo stadio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

