Per Atalanta e Juventus corsa al biglietto, si va verso il sold out per queste due gare cruciali

La gara di domenica sarà l'ultima con una capienza al 50%, si torna al 75%

La Fiorentina entrerà nel vivo della propria stagione, con gare cruciali per definire il cammino europeo in campionato e per coltivare il sogno Coppa Italia, e anche il pubblico è pronto a fare la propria parte. In vista della gara di domenica contro l’Atalanta la caccia al biglietto è già partita e ha fatto registrare ottimi numeri: oltre i 12 mila abbonati con il Christmas Pack in tanti, quasi quattromila nelle prime 48 ore di vendita, hanno già acquistato il tagliando per la partita. La gara è diventata un appuntamento molto atteso e si è inasprita con il passare del tempo, anche alla luce dei recenti avvenimenti della settimana scorsa a Bergamo con cori di discriminazione territoriale per Terracciano, insulti a Milenkovic e insulti razzisti a Ikoné da parte della curva dei tifosi atalantini. Lo stadio sarà caldo ma pieno della tipica ironia fiorentina. La partita di domenica sarà l’ultimo evento interno al Franchi con il 50% della capienza: nelle prossime ore verrà infatti ufficializzato il ritorno al 75% degli spettatori.

Complici queste decisioni la notizia più importante sarà il ritorno della Curva Fiesole, o in trasferta al Mapei Stadium, o, soprattutto in occasione della madre di tutte le partite, Fiorentina-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia in programma il 2 marzo. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, DONATI: “CALO DI CASTROVILLI? COLPA DEL GIOCO DI ITALIANO. TROPPA INTENSITÀ, GAETANO FA FATICA”

https://www.labaroviola.com/donati-calo-di-castrovilli-colpa-del-gioco-di-italiano-troppa-intensita-gaetano-fa-fatica/165760/