Per Amrabat arriva la maschera protettiva: oggi potrà allenarsi in gruppo

Contro il Bologna, Italiano dovrà rinunciare ancora a Castrovilli e Sottil. Il numero 10 é reduce da un problema muscolare. Sottil invece è tornato ad allenarsi sul campo ma servirà tempo per un recupero completo. Discorso diverso per Amrabat, che ieri si è allenato a parte, in attesa di ricevere una mascherina protettiva, alla luce della frattura delle ossa nasali rimediate nella serata di mercoledì. Oggi il centrocampista potrà allenarsi in gruppo. Lo scrive La Nazione.

