Ecco Pepito Rossi: "Sto bene, sono contento. Fiorentina-Genoa? Sarà una grande partita"

"Sto bene, sono contento. Saluto i tifosi del Genoa. Fiorentina-Genoa del 17 dicembre? Sarà una grande partita": queste le prime parole di Pepito Rossi a Sky Sport all'arrivo all'aeroporto di Malpensa...

"Sto bene, sono contento. Saluto i tifosi del Genoa. Fiorentina-Genoa del 17 dicembre? Sarà una grande partita": queste le prime parole di Pepito Rossi a Sky Sport all'arrivo all'aeroporto di Malpensa, stamattina. Nelle prossime ore Pepito sosterrà le visite mediche, ultimo step prima di diventare un nuovo giocatore del Grifone. La squadra di Ballardini affronterà domani sera il Crotone in Coppa Italia e lunedì sarà in campo a Verona nel posticipo della 15esima giornata di Serie A. L'ultima partita di Rossi risale alla scorsa primavera con la maglia del Celta Vigo contro l'Eibar. Quel giorno l'ennesima rottura del legamento crociato anteriore, ma adesso l'infortunio è superato. Pepito Rossi è pronto a ripartire dal Genoa, dopo il lungo periodo di riabilitazione post-intervento negli Stati Uniti. Poi la chiamata, da parte di Ballardini.