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Pepito a Firenze, su instagram i tifosi impazziscono: "Torna qua"

L'ex attaccante della Fiorentina, Pepito Rossi, approfittando della sosta delle nazionali, si è concesso una gita in giornata a Firenze in compagna della fidanzata Jenna. Dal proprio profilo Instagram...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2016 22:07
Pepito a Firenze, su instagram i tifosi impazziscono: "Torna qua" -
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L'ex attaccante della Fiorentina, Pepito Rossi, approfittando della sosta delle nazionali, si è concesso una gita in giornata a Firenze in compagna della fidanzata Jenna. Dal proprio profilo Instagram, ha postato un video col panorama della città e commentando con un "Alla prossima Firenze!!!" ai quali molti tifosi viola hanno risposto con messaggi di sostegno e di augurio per un rientro del calciatore italo-statunitense, il cui contratto scade però a giugno.

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