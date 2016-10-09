Pepito a Firenze, su instagram i tifosi impazziscono: "Torna qua"

L'ex attaccante della Fiorentina, Pepito Rossi, approfittando della sosta delle nazionali, si è concesso una gita in giornata a Firenze in compagna della fidanzata Jenna. Dal proprio profilo Instagram...

L'ex attaccante della Fiorentina, Pepito Rossi, approfittando della sosta delle nazionali, si è concesso una gita in giornata a Firenze in compagna della fidanzata Jenna. Dal proprio profilo Instagram, ha postato un video col panorama della città e commentando con un "Alla prossima Firenze!!!" ai quali molti tifosi viola hanno risposto con messaggi di sostegno e di augurio per un rientro del calciatore italo-statunitense, il cui contratto scade però a giugno.