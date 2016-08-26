Pepito al Celta Vigo? Superato il Villareal: decisive due volontà

Giuseppe Rossi lascerà la Fiorentina per accasarsi al Celta Vigo. Questo quanto riporta l'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà, per un'indiscrezione che rimbalza prepotente su radiomercato. Il Cel...

Giuseppe Rossi lascerà la Fiorentina per accasarsi al Celta Vigo. Questo quanto riporta l'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà, per un'indiscrezione che rimbalza prepotente su radiomercato. Il Celta avrebbe superato l'offerta del Villareal e se la Fiorentina darà il via libera il trasferimento si perfezionerà velocemente. Pepito potrebbe andare via in prestito per un anno, arrivando alla scadenza naturale del contratto con la viola. In questo caso si tratterebbe di un addio definitivo. Adesso saranno emissive due volontà: quella di Sousa e quella del giocatore.