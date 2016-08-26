PEPITO, ADDIO CONFERMATO: COL CELTA MANCA SOLO LA FIRMA

Giuseppe Rossi-Fiorentina: è addio. A confermarlo lo stesso entourage del giocatore, composto dai fratelli Pastorello, che si sono espressi a Radio Blu. Mancano adesso soltanto gli ultimi dettagli da...

Giuseppe Rossi-Fiorentina: è addio. A confermarlo lo stesso entourage del giocatore, composto dai fratelli Pastorello, che si sono espressi a Radio Blu. Mancano adesso soltanto gli ultimi dettagli da limare e le firme sul contratto, ma il trasferimento al Celta Vigo è realtà. Si tratta della terza esperienza in terra spagnola da parte di Pepito: un'avventura che segue a quelle con la maglia del Villarreal e del Levante.

Rossi ha totalizzato 42 presenze e 19 goal in maglia viola. Il suo addio pare essere la diretta conseguenza dell'imminente ritorno di Jovetic. E pensare che Sousa, a inizio ritiro, aveva parlato di un Pepito che era finalmente tornato un calciatore a tutti gli effetti. Ora andrà a dimostrarlo al Celta, in prestito per un anno, quando scadrà il suo contratto con la Fiorentina e sarà libero di accasarsi dove preferisce.

Addio Pepito: è stato breve, ma intenso.