Protagonista Pellegrino meglio di Vlahovic e Chiesa: il suo avvio è tra i migliori dell'era Commisso

L'argentino lancia la sfida ai bomber del passato, con 4 gol nelle prime 11 giornate è secondo solo a Kean e Nico Gonzalez

Quattro reti, undici presenze e un rendimento che comincia a lasciare il segno. Mateo Pellegrino si sta ritagliando uno spazio importante nella storia recente della Fiorentina, grazie a un avvio di campionato che lo proietta tra i migliori attaccanti arrivati a Firenze durante la gestione Commisso. Il centravanti argentino ha già superato diversi nomi illustri che hanno vestito la maglia viola negli ultimi anni, dimostrando di avere un impatto significativo fin dalle prime battute della stagione.

Il dato più interessante emerge dal confronto con i predecessori. Per trovare un rendimento superiore al suo dopo le prime undici giornate bisogna tornare alle stagioni di Nico Gonzalez e Moise Kean. Entrambi, rispettivamente nel 2023/24 e nel 2024/25, erano riusciti a raggiungere quota cinque gol nello stesso intervallo di partite. Kean avrebbe poi concluso il campionato con 19 marcature, mentre l'argentino Gonzalez aveva terminato la stagione con 12 reti.

Pellegrino, dunque, è a una sola marcatura da quei due riferimenti. Un traguardo tutt'altro che banale, soprattutto considerando la concorrenza affrontata nel confronto statistico. Scorrendo infatti le stagioni precedenti, il rendimento del nuovo centravanti viola assume ancora più valore. Nel 2022/23 Arthur Cabral aveva trovato appena un gol nelle prime undici giornate, mentre Nico Gonzalez, nella stagione 2021/22, si era fermato a due.

Ancora più sorprendente il confronto con Dusan Vlahovic. Il serbo, protagonista di un'annata da 21 gol complessivi nel 2020/21, dopo undici turni di campionato aveva segnato soltanto una volta, contro la Sampdoria. Anche Federico Chiesa, nella stagione 2019/20, aveva messo a referto appena due reti nello stesso periodo, prima di chiudere il campionato con dieci centri.

Pellegrino inoltre non ha saltato neppure una delle prime undici partite di Serie A, garantendo sempre la propria presenza in campo. Le premesse insomma ci sono tutte: quattro gol sono già un biglietto da visita importante e Vanoli pare ormai voler puntare su di lui.