Pedullà: "Zaniolo ha aperto completamente alla Fiorentina. Bisogna aspettare, l'Atalanta gioca stasera"

Zaniolo potrebbe già lasciare l'Atalanta, si fa avanti la Fiorentina. C'è l'apertura completa del giocatore

Dopo il duello tra Fiorentina e Atalanta per Nicolò Zaniolo della scorsa estate, che alla fine ha scelto la Dea, il club viola sarebbe pronto a riprovarci per portarlo a Firenze in questa finestra di mercato. L'ex Roma potrebbe lasciare Bergamo anticipatamente, anche perché il giocatore desidera più spazio, qualcosa che l'Atalanta, vista la forte concorrenza, non è in grado di garantirgli. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, la Fiorentina si è fatta avanti per cercare di soddisfare le richieste di Zaniolo e rinforzare il reparto offensivo. "Zaniolo ha aperto completamente alla Fiorentina", scrive l'esperto di mercato, ma sarà necessario aspettare questa sera, poiché la Dea giocherà contro il Barcellona in Champions League.

Pedullà: “Comuzzo? Servono 40 milioni per convincere la Fiorentina. Zaniolo ha aperto, Inter su Biraghi”

https://www.labaroviola.com/pedulla-comuzzo-servono-40-milioni-per-convincere-la-fiorentina-zaniolo-ha-aperto-inter-su-biraghi/286670/