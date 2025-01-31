Pedullà: "Zaniolo-Fiorentina, accordo raggiunto sull'ingaggio. Da definire i dettagli con il Galatasaray"

Nicolò Zaniolo verso la Fiorentina: accordo con il giocatore, ora trattativa con il Galatasaray per definire i dettagli

Nicolò Zaniolo si avvicina alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, infatti, l'ex Roma ha dato la sua disponibilità al trasferimento, alla ricerca di più spazio. L'esperto di mercato sostiene che sia sempre più vicino a vestire la maglia viola. Società e calciatore hanno raggiunto l'accordo sull'ingaggio, ma la Fiorentina dovrà trovare l'intesa totale con il Galatasaray, club che detiene il suo cartellino. Da definire i dettagli con la società di Istanbul.

Tuttosport: “Fiorentina in pressing su Fagioli, la Juve apre alla cessione del regista”

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