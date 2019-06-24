Pedullà: "Veretout vicino al Milan. La Fiorentina ha fatto una proposta a De Rossi, i dettagli"

Questi i pensieri di Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana: "Oggi l’agente di Veretout incontra la Roma e il Milan. Non sono sicuro che vada alla Roma, il Milan ha recuperato tutto il terreno possibil...

Questi i pensieri di Alfredo Pedullà a Radio Bruno Toscana: "Oggi l’agente di Veretout incontra la Roma e il Milan. Non sono sicuro che vada alla Roma, il Milan ha recuperato tutto il terreno possibile immaginabile, è una delle priorità per Giampaolo. De Rossi? Il suo rapporto con Giampaolo è importante. Pochi giorni fa il nuovo tecnico del Milan ha detto che Daniele vorrebbe lavorare con lui. Credo che il discorso legato a De Rossi possa definirsi da qui a dieci giorni. Il Milan è interessato ma la Fiorentina ci crede ed ha fatto una proposta. Pradè potrebbe avere una spalla, c’è l'idea Pecini che avrebbe seguito Pradè in caso di arrivo alla Samp. Chiesa? Se andasse via, la Fiorentina deve prendere solo cash"