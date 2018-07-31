Pedullà: "Tutto fermo per Pjaca, in Italia le condizioni le detta la Juve. Sansone difficile..."
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha inquadrato la vicenda Pjaca: "La situazione non si sblocca perché la Juventus non apre al prestito con diritto di riscatto e in Italia le regole le fanno i bian...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 21:48
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha inquadrato la vicenda Pjaca: "La situazione non si sblocca perché la Juventus non apre al prestito con diritto di riscatto e in Italia le regole le fanno i bianconeri. L'agente del giocatore sta facendo pressioni, ma da solo non può risolvere la cosa. Ora le parti si daranno ancora qualche giorno, ma Corvino sta pensando a un'alternativa: in cima alla lista delle preferenze c'è Sansone, ma si tratta di un affare comunque complicato.