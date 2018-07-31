Pedullà: "Tutto fermo per Pjaca, in Italia le condizioni le detta la Juve. Sansone difficile..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha inquadrato la vicenda Pjaca: "La situazione non si sblocca perché la Juventus non apre al prestito con diritto di riscatto e in Italia le regole le fanno i bian...

A cura di Redazione Labaroviola 31 luglio 2018 21:48

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