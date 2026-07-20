Pedullà svela: "Joao Mario nei piani della Fiorentina, ma serve prima l'addio di Dodò o Fortini"
L'indiscrezione rilanciata dai microfoni di Sportitalia apre un nuovo scenario per la fascia destra: l'ex Porto può diventare un obiettivo
La Fiorentina continua a monitorare il mercato in entrata senza perdere di vista le possibili uscite. Nelle ultime ore, infatti, è emersa una nuova pista che riguarda la fascia destra della difesa.
Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione di Sportitalia dedicata al calciomercato, il club viola avrebbe messo nel mirino Joao Mario, terzino destro portoghese della Juventus arrivato in estate dal Porto. Si tratta di un profilo che la dirigenza gigliata segue con attenzione e che potrebbe diventare un'opportunità concreta nelle prossime settimane.
L'eventuale affondo, però, è strettamente legato ai movimenti in uscita. La Fiorentina, infatti, prenderebbe in considerazione l'arrivo di Joao Mario soltanto nel caso in cui dovesse salutare almeno uno tra Dodò e Fortini, due giocatori attualmente in organico ma con situazioni di mercato ancora aperte.
L'ex Porto rappresenterebbe una soluzione di livello per raccogliere l'eredità di uno dei due esterni. Reduce dall'approdo alla Juventus e dal prestito al Bologna, il portoghese abbina esperienza internazionale, qualità nella spinta offensiva e affidabilità nella fase difensiva, caratteristiche che lo rendono un profilo gradito alla società viola.
Per il momento si tratta di un interesse da seguire con attenzione, senza una trattativa già avviata. Molto dipenderà dalle prossime settimane e soprattutto dalle eventuali cessioni sulla corsia destra, passaggio che potrebbe aprire definitivamente la strada all'assalto della Fiorentina per Joao Mario.