Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo X ha fatto sapere che Maurizio Sarri continua ad essere un serio candidato per la panchina della Lazio. In queste ore, proprio nella capitale, sponda biancoceleste, si è fatto un sondaggio interno tra i calciatori più rappresentativi per capire un parere di quest’ultimi. L’allenatore toscano vuole riflettere bene prima di tirare le somme, visto che su di lui ci sono le sirene di tante squadre di Serie A, tra cui la Fiorentina.