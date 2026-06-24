Pedullà: "Sondaggio dell'Inter per Dodo, nessuna decisione presa ma nome da tenere in lista"
Pedullà scrive sui propri canali social che Dodo è stato sondato dall'Inter, ancora non è stata presa nessuna decisione ma nome da tenere in lista
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 19:27
Pedullà attraverso un post su X scrive: "Sondaggio approfondito per Dodo, in uscita dalla Fiorentina. Nessuna decisione presa, ma nome da tenere in lista. Dodo è anche l'alternativa a Khalaili per il Napoli".
L'Inter dopo che si è lasciata sfuggire Palestra, che nelle prossime ore firmerà con il Tottenham, ha sondato terzino della Fiorentina, per ricoprire il ruolo vacante di terzino destro, dopo il trasferimento di Dumfries al Real Madrid.