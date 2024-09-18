Pedullà: "Sarri vuole ripartire il prima possibile. Sondaggi dall'estero, ma lui aspetta la Serie A"

Maurizio Sarri ha voglia di tornare presto in pista. E negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi dall’estero, anche da posti lontani, che lui per il momento non ha preso in considerazione. La scorsa...

Maurizio Sarri ha voglia di tornare presto in pista. E negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi dall’estero, anche da posti lontani, che lui per il momento non ha preso in considerazione. La scorsa estate aveva detto no al Panathinaikos e non solo. La sua priorità resta quella di aspettare la Serie A, aspettando le prossime evoluzioni (compresa quella del Milan). Il suo nome è stato accostato alla Roma, senza che ci fosse il minimo fondamento o il minimo contatto, infatti siamo ai dettagli con Juric. Sarri valuterà con calma proposte lontane dall’Italia, il Milan potrebbe essere un progetto per lui intrigante considerato che conosce o ha allenato almeno tre-quattro calciatori rossoneri. Ma sono discorsi per il momento prematuri, Fonseca avrà il derby per provare a rialzarsi, eventuali evoluzioni le vedremo soltanto da domenica sera in poi. Sarri sta studiando calcio, pronto a ripartire. E vorrebbe farlo al più presto possibile, magari in Serie A prima di valutare altre opzioni. A scriverlo è Alfredo Pedullà.

FUNARO: “COMMISSO? MI AUGURO UN FACCIA A FACCIA COSTRUTTIVO NELL’INTERESSE DI FIRENZE”

https://www.labaroviola.com/funaro-commisso-mi-auguro-un-faccia-a-faccia-costruttivo-nellinteresse-di-firenze/268735/