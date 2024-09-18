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Pedullà: "Sarri vuole ripartire il prima possibile. Sondaggi dall'estero, ma lui aspetta la Serie A"

Maurizio Sarri ha voglia di tornare presto in pista. E negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi dall’estero, anche da posti lontani, che lui per il momento non ha preso in considerazione. La scorsa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2024 14:25
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Maurizio Sarri ha voglia di tornare presto in pista. E negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi dall’estero, anche da posti lontani, che lui per il momento non ha preso in considerazione. La scorsa estate aveva detto no al Panathinaikos e non solo. La sua priorità resta quella di aspettare la Serie A, aspettando le prossime evoluzioni (compresa quella del Milan). Il suo nome è stato accostato alla Roma, senza che ci fosse il minimo fondamento o il minimo contatto, infatti siamo ai dettagli con Juric.  Sarri valuterà con calma proposte lontane dall’Italia, il Milan potrebbe essere un progetto per lui intrigante considerato che conosce o ha allenato almeno tre-quattro calciatori rossoneri. Ma sono discorsi per il momento prematuri, Fonseca avrà il derby per provare a rialzarsi, eventuali evoluzioni le vedremo soltanto da domenica sera in poi. Sarri sta studiando calcio, pronto a ripartire. E vorrebbe farlo al più presto possibile, magari in Serie A prima di valutare altre opzioni. A scriverlo è Alfredo Pedullà.

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