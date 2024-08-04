Pedullà rivela: "La Fiorentina ha programmato nuovi colloqui con David De Gea"
Ci saranno nuovi contatti con De Gea, l'idea della Fiorentina sembrerebbe chiara, il nuovo portiere è stato individuato
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2024 11:10
Sul proprio profilo X, Alfredo Pedullà ha rivelato che vi saranno nuovi contatti tra la Fiorentina e l'ex portiere del Manchester United, David De Gea. Sembra quindi che De Gea sia la prima scelta per la porta dei viola. Resta da chiarire se sarà Terracciano o Christensen a lasciare il posto a De Gea o, in caso di imprevisti, al futuro portiere gigliato.
CdS: "Alla Fiorentina piace Bove, la Roma chiede tra i 12 e i 15 milioni"
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-interessata-a-bove-la-roma-chiede-12-15-milioni-per-il-giocatore/262979/