Pedullà: "Rifiutata offerta da 43 milioni per Simeone. Ecco l'offerta viola per Sansone e Berardi. Saponara..."
A Radio Bruno ha parlato il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, queste le sue parole:La Fiorentina ha ricevuto e rifiutato un’offerta da 43 milioni per Giovanni Simeone. Per Berardi il Sassuolo c...
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2018 15:32
A Radio Bruno ha parlato il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, queste le sue parole:
La Fiorentina ha ricevuto e rifiutato un’offerta da 43 milioni per Giovanni Simeone. Per Berardi il Sassuolo chiede 30, scende al massimo a 25, mentre la Fiorentina non va oltre 15-16 milioni di offerta.difficile anche la pista che porta a Sansone, Corvino non va oltre al prestito con diritto di riscatto come offerta. Dopo il 3-4 agosto ci saranno novità su Saponara, ma non si tratta del Parma, non andrà in Emilia"