Pedullà: "Rifiutata offerta da 43 milioni per Simeone. Ecco l'offerta viola per Sansone e Berardi. Saponara..."

A Radio Bruno ha parlato il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, queste le sue parole:La Fiorentina ha ricevuto e rifiutato un’offerta da 43 milioni per Giovanni Simeone. Per Berardi il Sassuolo c...

A cura di Redazione Labaroviola 27 luglio 2018 15:32

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