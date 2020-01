Questo quanto riporta Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia: “Pare che ci siano problemi tra il Verona e il Club Brugge per il riscatto di Amrabat, il club belga vuole più soldi. Non è in pericolo l’accordo già definito tra il Verona e la Fiorentina per il trasferimento a giugno del centrocampista marocchino”