Pedullà, previste domani le visite mediche di Dalbert a Firenze. Il brasiliano sarà viola fino a giugno

Oggi era il giorno, tutto confermato. La Fiorentina ha chiuso l’operazione Dalbert in prestito secco dall’Inter. Vi avevamo detto che il tempo avrebbe giocato a favore del club viola dopo il mancato a...

Oggi era il giorno, tutto confermato. La Fiorentina ha chiuso l’operazione Dalbert in prestito secco dall’Inter. Vi avevamo detto che il tempo avrebbe giocato a favore del club viola dopo il mancato accordo tra Inter e Nizza, i francesi, infatti, mai avevano deciso di pagare il prestito oneroso. Per domani, se non ci saranno variazioni, è programmato l’arrivo di Dalbert a Firenze per le visite, ultimo passaggio prima della firma e dell’annuncio. Il brasiliano sarà viola fino a giugno, poi si stabilirà il futuro. E Biraghi – come ampiamente raccontato – si appresta a tornare all’Inter.

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