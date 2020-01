L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del mercato viola: “Pradè bluffa quando dice che è chiuso, lo fa soltanto per abbassare il prezzo del cartellino dei giocatori e concludere buoni affari in dirittura di arrivo. Sottil? Se non gioca mai cosa lo tieni a fare? Io lo manderei a fare esperienza. Amrabat? Su di lui il Napoli continua ad essere in vantaggio, ma molto dipende anche da come andrà a finire con Politano”.