Pedullà: "Pjaca ha rifiutato la Fiorentina. L'agente di Kalinic ha raccontato di incontri con il Milan mai avvenuti"
Adesso la Juventus ha offerto Rincon alla Fiorentina. Fino a quando Kalinic non sarà venduto Simeone rimarrà a Genoa" così Pedullà a Radio Bruno
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Kalinic al momento è la terza scelta del Milan, dopo Aubameyang e Belotti. E’ una trattativa ancora lunga, c’è de aspettare.
La trattativa per Bernardeschi alla Juventus procede, ma Pjaca ha rifiutato la Fiorentina, occhio a Rincon e Sturaro.
L’entourage di Kalinic ha forzato troppo la mano, parlando d’incontri di mercato mai avvenuti. In questo modo non aiutano il giocatore.
Simeone è in stand by, dopo l’arrivo di Lapadula. La Fiorentina però non può prenderlo fintanto che ha Kalinic e Babacar, e si concentrerà invece sugli esterni offensivi, e sui centrocampisti.”