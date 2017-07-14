Pedullà: "Pjaca ha rifiutato la Fiorentina. L'agente di Kalinic ha raccontato di incontri con il Milan mai avvenuti"

Adesso la Juventus ha offerto Rincon alla Fiorentina. Fino a quando Kalinic non sarà venduto Simeone rimarrà a Genoa" così Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Kalinic al momento è la terza scelta del Milan, dopo Aubameyang e Belotti. E’ una trattativa ancora lunga, c’è de aspettare.

La trattativa per Bernardeschi alla Juventus procede, ma Pjaca ha rifiutato la Fiorentina, occhio a Rincon e Sturaro.

L’entourage di Kalinic ha forzato troppo la mano, parlando d’incontri di mercato mai avvenuti. In questo modo non aiutano il giocatore.

Simeone è in stand by, dopo l’arrivo di Lapadula. La Fiorentina però non può prenderlo fintanto che ha Kalinic e Babacar, e si concentrerà invece sugli esterni offensivi, e sui centrocampisti.”