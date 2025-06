Pedullà: “Pioli vuole la Fiorentina, si lavora ad un contratto di almeno 2 anni. Commisso mai chiamato”

Stefano Pioli considera chiusa la sua avventura con l’Al Nassr, un’esperienza che ha voluto fare dopo aver chiuso il rapporto con il Milan. Se tornasse indietro la ripeterebbe, ma adesso è il momento di voltare pagina. Pioli sarebbe entusiasta di rientrare a Firenze (a qualche amico lo ha confidato) dove ha già lavorato e ha vissuto momenti sia belli che dolorosi. Ai viola hanno accostato diversi profili, alcuni mai trattati, addirittura Baroni (da sempre in pole per il Torino) oppure Gilardino, passando per Vieira e Vanoli nelle ultime ore, quando in realtà al comando della corsa c’è sempre stato Pioli.

Su questo nome bisogna insistere, una rincorsa da diversi giorni, lavorando sugli aspetti contrattuali e fiscali in modo da trovare la soluzione migliore per liberarlo. Il contratto? Una base minima di due anni che potrebbe anche essere triennale oppure due anni con opzione, molto dipenderà dalla risoluzione dei suddetti problemi. La Fiorentina lavora per andare fino in fondo, nella vicenda non è di sicuro intervenuto Commisso per convincere l’allenatore che ha subito aperto, ora bisogna trovare la totale quadratura. Lo scrive Alfredo Pedullà.