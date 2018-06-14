Pedullà: per Varnier è corsa due tra Atalanta e Sassuolo, viola tagliati fuori
Da giorni Atalanta e Sassuolo sono su Marco Varnier, difensore classe 1998 in uscita dal Cittadella, con la Fiorentina più defilata. Il Sassuolo aveva la pole, ma l’Atalanta nelle scorse ore ha alzato...
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 12:59
Da giorni Atalanta e Sassuolo sono su Marco Varnier, difensore classe 1998 in uscita dal Cittadella, con la Fiorentina più defilata. Il Sassuolo aveva la pole, ma l’Atalanta nelle scorse ore ha alzato il pressing al punto da aver messo la freccia rispetto al club neroverde. Una situazione da monitorare con la massima attenzione, in attesa di sviluppi.
Fonte: alfredopedulla.com