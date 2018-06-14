Pedullà: per Varnier è corsa due tra Atalanta e Sassuolo, viola tagliati fuori

Da giorni Atalanta e Sassuolo sono su Marco Varnier, difensore classe 1998 in uscita dal Cittadella, con la Fiorentina più defilata. Il Sassuolo aveva la pole, ma l’Atalanta nelle scorse ore ha alzato...

A cura di Redazione Labaroviola 14 giugno 2018 12:59

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