Pedullà: "Pellegrino piace ancora alla Fiorentina, ma lui ha dato priorità alla Juventus"

L'attaccante argentino aspetta i bianconeri, ma il club viola continua a monitorare la situazione dopo i contatti avuti con il Parma nelle scorse settimane

Mateo Pellegrino sta aspettando che la Juventus esca allo scoperto, ha dato preferenza e priorità come raccontiamo da diversi giorni. E soprattutto non ha aperto le porte alla Premier League, lo aveva cercato il Crystal Palace negli ultimi giorni. Tuttavia il mercato ha leggi ferree, bisogna aspettare ma non troppo. Per esempio, Pellegrino piace anche alla Fiorentina: oltre un mese fa c’era stato un incontro con il Parma, sul tavolo i nomi di Fazzini (poi passato a sorpresa al Cagliari), Bernabè, Pellegrino e Piccoli. Nel caso dell’ariete argentino molto dipende dalla Juve che ha incassato la preferenza a patto di non far scivolare troppi giorni.

lo riporta www.alfredopedulla.com