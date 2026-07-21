Brovarone rivela: "Si pensa a uno stadio per l'Under 23 in un terreno confinante col Viola Park"

L'intermediario, ospite del podcast Passione da 10, ha elogiato il nuovo corso viola: "Si è deciso di radere al suolo tutto e iniziare un progetto".

Tra i temi affrontati nell'ultima puntata di Passione da 10 – il podcast in onda ogni mercoledì alle 18 su YouTube e Spotify, la puntata in oggetto sarà disponibile da domani sulle due piattaforme – c'è stato anche il futuro della Fiorentina. Ospite della trasmissione è stato l'intermediario di mercato Bernardo Brovarone, che ha speso parole di grande apprezzamento per il nuovo progetto tecnico e societario viola: "Si è deciso di radere al suolo tutto e di iniziare un progetto. Un progetto come questo, così convincente, e avere una figura dominante, delegato in lungo e in largo, e gli metti a disposizione tutto, ragazzi... attenzione. Sta anche facendo una mezza razzia di 2010, 2011, 2012", ha dichiarato Brovarone.

Poi la rivelazione che ha maggiormente attirato l'attenzione: "Si pensa all'acquisizione di un'altra parte di terreno confinante al Viola Park per costruirci lo stadietto per l'Under 23. Questo per farti capire la visione di quest'uomo. Quando si parla di internazionalizzazione, questi sono gli aspetti che hanno veramente convinto".

Parole che, se il progetto dovesse concretizzarsi, testimonierebbero l'intenzione della Fiorentina di continuare a investire sulle proprie strutture e sullo sviluppo del settore giovanile e dell'Under 23, ampliando ulteriormente il polo del Viola Park.