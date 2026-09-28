Pedullà: "Paratici ha fatto un mercato sufficiente, ma lo boccio pesantemente per la scelta di Grosso"

Il giornalista ha commentato il lavoro di Paratici in viola

Sul suo canale YouTube, il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha espresso la propria opinione anche sulla gestione di Fabio Paratici alla Fiorentina.

Le dichiarazioni di Pedullà «Quando do un giudizio sui direttori sportivi dico sempre le cose come stanno. Paratici ha commesso un errore totale nella scelta della guida tecnica, pur avendolo promosso con un voto ampiamente sufficiente per la sessione estiva di mercato con i viola».

Il confronto con il Bologna «Faccio lo stesso discorso per Sartori al Bologna, anche se in quel caso si è trovato di fronte a una decisione non presa direttamente da lui. Non dobbiamo essere di parte o difendere a prescindere qualcuno, altrimenti ragioniamo da tifosi e non da analisti. Se a distanza di mesi torni su Vanoli, dopo averlo scartato a giugno, per me non ci sono scuse. La stessa identica cosa vale per il Bologna con Tedesco. Si tratta di errori di valutazione che finiscono per incidere pesantemente sul rendimento e sulla stagione della squadra».