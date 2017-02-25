Pedullà: "Nzola? C'è l'accordo totale con la Fiorentina, mancano solo le firme"

Le intese sono chiare dallo scorso gennaio. Il resto verrà fatto con i moduli federali ma siamo ancora a fine febbraio

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà fa chiarezza sull'intrigo di mercato che dovrebbe portare Mbala Nzola, attaccante francese classe '96 in forza alla Virtus Francavilla in Lega Pro, alla Fiorentina: "Il mercato si fa con le notizie, non con le virgolette. E quindi noi rispettiamo le parole di tutti, anche quelle dell’agente di Nzola, attaccante grande protagonista in Lega Pro. E’ il gioco delle parti. Tra Fiorentina e Virtus Francavilla esiste un accordo totale dallo scorso gennaio. Certo, contano le firme, ma le intese sono già chiare. Il resto verrà fatto con i moduli federali, quando sarà possibile: siamo ancora a fine febbraio".