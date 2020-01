Queste le parole di Alfredo Pedullà a Radio Bruno: “Il mercato e le operazioni nel fine settimana non avranno accelerate o svolte, Ceccherini è bloccato, in questo momento l’operazione Duncan in viola rimane difficile ma attenzione al mercato europeo, sta uscendo qualcosa di li sta uscendo fuori anche qualcos’altro a livello europeo. Bonifazi non ha ancora accettato del tutto la Spal. Da lunedì si rientrerà nel vivo. Ci vogliono quattro sessioni di mercato per vedere la luce al mercato della Fiorentina, siamo alla seconda, e la prima è stata fatta cinque minuti dopo il closing. Non mettete fretta a Commisso perché già da questa sessione farà il suo mercato”