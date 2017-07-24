Pedullà: "Niang non andrà alla Fiorentina. Anche Badelj potrebbe essere ceduto dai viola"

Non ci sono in programma incontri tra la Fiorentina e il Milan per Kalinic. Il croato è solo un'alternativa per i rossoneri" così Alfredo Pedullà

A cura di Redazione Labaroviola 24 luglio 2017 14:47

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