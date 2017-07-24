Pedullà: "Niang non andrà alla Fiorentina. Anche Badelj potrebbe essere ceduto dai viola"
Non ci sono in programma incontri tra la Fiorentina e il Milan per Kalinic. Il croato è solo un'alternativa per i rossoneri" così Alfredo Pedullà
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Karamoh andrà all’Inter, i nerazzurri hanno trovato l’accordo con il giocatore. La Fiorentina ha favorito il passaggio di Vecino in nerazzurro mettendo la clausola. Kalinic? Al momento non ci sono incontri fissati con il Milan. Il croato resta sempre un’alternativa. Non c’è la necessità di chiuderlo subito.
Niang non è una possibilità per la Fiorentina. Per i rossoneri vale 15/18 milioni. Simeone? Il Genoa vuole cederlo, è un candidato per l’attacco viola, ma Preziosi chiede troppo. A centrocampo possiamo vedere altri rinforzi oltre a Veretout. Anche Badelj potrebbe lasciare la Fiorentina”.