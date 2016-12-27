Pedullà: Napoli scettico su Sportiello e la Fiorentina ci riprova
Sportiello è già stato vicino alla Fiorentina nel corso dell'ultima sessione di mercato
A cura di Redazione Labaroviola
27 dicembre 2016 15:09
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, uomo mercato di SportItalia, sul suo sito ufficiale, pare che le quotazioni di Marco Sportiello siano sensibilmente scese in casa Napoli, con i partenopei non più così sicuri di voler puntare sull'attuale portiere dell'Atalanta per blindare i pali nel dopo Reina. Per questo motivo sembra che si sia nuovamente manifestato l'interesse della Fiorentina per l'estremo difensore classe '92, già vicino ai viola nell'ultimo giorno di mercato della sessione estiva.