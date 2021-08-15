Pedullà: "Milenkovic, c'è l'inserimento del Tottenham: può sorpassare l'offerta del West Ham"

Milenkovic-West Ham, dietro la frenata c'è il Tottenham

Nikola Milenkovic lascerà la Fiorentina, ma il West Ham non chiude e i sospetti su un inserimento Tottenham sono più che leciti. Paratici è un estimatore di Milenkovic fin dai tempi della Juve, vuole prendere un altro difensore dopo il colpaccio Romero e ha un eccellente rapporto con la Fiorentina certificato dal trasferimento – la scorsa estate – di Chiesa in bianconero. Il West Ham aveva preparato una cifra leggermente superiore ai 15 milioni più bonus, ora il Tottenham può sorpassare. E con la Fiorentina il discorso dovrebbe allargarsi a Vlahovic, almeno così vorrebbero gli Spurs in attesa della decisione definitiva di Commisso. Lo riporta Alfredo Pedullà.

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