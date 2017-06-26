Pedullà: il MIlan offre 18 mln più una contropartita per Kalinic, ma i viola ne chiedono almeno 10 in più
L'offerta dei rossoneri non soddisfa la Fiorentina che però, partendo da una base di 30 milioni, potrebbe concedere un piccolo sconto
Non corriamo troppo, per certe cose servono i fatti. Kalinic è da un po’ di tempo nella lista del Milan, ma non come prima scelta, infatti è arrivato André Silva. Venerdì scorso c’è stato il primo vero incontro con Ramadani, senza alcun tipo di contatto diretto nelle ultime settimane tra Milan e Fiorentina. Il club rossonero accontenterebbe Montella, ma alle seguenti condizioni: 17-18 milioni più un’eventuale contropartita tecnica. La Fiorentina parte da una base di 30 per abbassarsi a 28 milioni, ma al momento si mantiene rigida su questa posizione. La differenza tra Milan e Inter, sulla strada che porta a Kalinic, è che i nerazzurri non si sentono in corsa, non hanno fatto offerte e nell’ultimo vertice con Ramadani hanno parlato di altre cose (Jovetic in testa).
Fonte: alfredopedulla.com