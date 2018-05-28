Pedullà: "Milan in vantaggio su Badelj, poi la Lazio. Portiere? Non si possono spendere 15 milioni..."

Alfredo Pedullà è tornato a parlare della situazione legata a Milan Badelj ai microfoni di Radio Bruno: "L’ultimatum scade oggi. Il Milan, sembra paradossale, è la squadra che gli offre le maggiori ga...

Alfredo Pedullà è tornato a parlare della situazione legata a Milan Badelj ai microfoni di Radio Bruno: "L’ultimatum scade oggi. Il Milan, sembra paradossale, è la squadra che gli offre le maggiori garanzie, anche perché Locatelli dovrebbe andare a giocare da un’altra parte. I rossoneri vogliono prendere due centrocampisti: un vice Biglia e un vice Kessie. Di sicuro non dobbiamo parlare di Inter perché i nerazzurri hanno altre idee per il centrocampo. La Lazio? Se non dovessero cambiare le carte, il Milan è in vantaggio al momento. Chiesa? Dobbiamo abituarci ai titoli quotidiani su di lui. Se non c’è la proposta e se la volontà della società è quella di non darlo via, parliamo del nulla. La questione portiere? Dobbiamo togliere i profili da 15-18 milioni."